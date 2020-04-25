2020-04-25T13:19:08+03:00
Конкурсы и тесты

В Красноярске на ограждении детского сада сделали экспозицию, посвященную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Авторы рисунков стали участниками конкурса «Спасибо за мир!», который проводит «Комсомольская правда»
Ольга КОСТИНА
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На своих рисунках ребята изобразили подвиги советских воинов Фото: соцсетиНа своих рисунках ребята изобразили подвиги советских воинов Фото: соцсети
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9 Мая вся страна отметит 75-ю годовщину со дня Победы в Великой Отечественной войне. В этот день мы отдаем дань памяти героям, которые защитили страну и весь мир. В силу обстоятельств массовые праздничные мероприятия в этом году отменены. Но в каждой семье 9 мая будут вспоминать, и чествовать своих героев. Ведь каждую советскую семью опалила беспощадная война.

Различные мероприятия, в основном дистанционно, запланированы в образовательных учреждениях края. На ограждении одного из детских садов в Железнодорожном районе Красноярска уже сейчас можно увидеть рисунки дошколят, извещения, открытки и почтовые карточки военных лет. Подготовили экспозицию воспитатели и воспитанники. В свои рисунки ребята вложили всю свою душу. Подвиг, доблесть, честь, долг, любовь - в этих работах все о тех, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо над головой. И сейчас юные художники из 204 детского сада со своими замечательными картинами участвуют в конкурсе на сайте kp.ru.

Экспозиция состоит из детских рисунков, извещений, открыток и почтовых карточек военных лет Фото: личный архив

Экспозиция состоит из детских рисунков, извещений, открыток и почтовых карточек военных лет Фото: личный архив

Напомним, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и в честь 125-летия радиосвязи компания «Ростелеком» и Издательский дом «Комсомольская правда» в Красноярске проводят конкурс рисунков «Спасибо за мир!». Более пятисот девочек и мальчиков со всего края стали его участниками. Это означает, что дети небезразличны к теме. Горечь этой войны, наверное, на долгие годы останется в памяти многих поколений. На детских рисунках изображена победная весна, праздничный салют, жизнь под мирным небом, подвиги героев – связистов. Ведь в конкурсе есть специальная номинация «Герои-связисты» - о подвиге связистов в Красной армии и на флоте, на передовой, в партизанских отрядах и в тылу врага.

Нарисовала рисунок 6-летняя Алиса Грязнова, воспитанница подготовительной группы детского сада №204 Фото: личный архив

Нарисовала рисунок 6-летняя Алиса Грязнова, воспитанница подготовительной группы детского сада №204 Фото: личный архив

Напоминаем, что голосование за рисунки участников конкурса стартует с 28 апреля и продлится до 4 мая. Итоги подведем к 7 мая 2020 года, в этот день отмечается День связи.

Победителями станут 9 участников в 3 номинациях:

1. В номинации «Выбор читателей» - 3 рисунка, набравших наибольшее количество голосов.

2. В номинации «Выбор партнера» - 3 рисунков, которые выберет Партнер конкурса – компания «Ростелеком».

3. В номинации «Герои-связисты» - 3 рисунка.

Все девять победителей получат памятные дипломы, символические подарки и приятные сувениры.

Подробности и условия конкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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