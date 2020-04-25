2020-04-25T12:47:15+03:00
Общество

Режим ЧС из-за сухой и жаркой погоды ввели в лесах Красноярского края

На тушении пожаров в лесах спасатели выезжают в три раза чаще, чем в прошлом году
Анна СНЕГИРЕВА
Поделиться:
Режим ЧС введен на всей территории краяРежим ЧС введен на всей территории краяФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В этом году с начала пожароопасного периода лесные пожарные выезжали на тушение очагов открытого пламени 900 раз - в три раза чаще, чем в прошлом году. А в памяти еще свежи лесные пожары прошлого года и их последствия. В связи с тяжелой пожароопасной обстановкой, сухой и жаркой погодой, которая установилась в региона, в лесах Красноярского края введен режим ЧС. Он действует на всей территории региона с 24 апреля.

Властям районов рекомендовали подготовить технику к возможному тушению и организовать дежурство добровольцев. Напомним, что введение режима ЧС означает, что в лес нельзя никому, а также нельзя жечь костры и сжигать траву. Чиновников также обязали вести разъяснительную работу с людьми.

- Главам муниципальных образований необходимо принять дополнительные меры и обеспечить эффективное взаимодействие всех структур в работе по предупреждению природных пожаров, - заявил зампредседателя правительства края Анатолий Цыкалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Енисейска положил на телефоны лжеполицейским более 20000 рублей
Коронавирус в Красноярске, новости 25 апреля: подтверждено 18 новых случаев заражения
В Красноярске на ограждении детского сада сделали экспозицию, посвященную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Режим ЧС из-за сухой и жаркой погоды ввели в лесах Красноярского края
Поднять гирю 75 раз. Мэр Красноярска запустил челлендж в честь 75-летия Победы
МЧС: на Красноярск из-за аномальной жары надвигается гроза с ветером
В Норильске у мужчины нашли боевой арсенал с оптикой, гранатой и пистолетом
Коронавирус в Красноярске: власти разработали меры поддержки бизнеса и населения
В Красноярске запустили голосование по системе электронных пропусков
Коронавирус в Красноярске: губернатор отменил режим самоизоляции в 4 районах края
Пациентов красноярской больницы отказались выписывать и поголовно тестируют на коронавирус
Отомстил не тому: в Красноярском крае мужчина сжег чужую иномарку ценой больше миллиона
Коронавирус в Красноярске: для работы с аппаратами искусственной вентиляции легких обучили более 40 врачей