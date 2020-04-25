Режим ЧС из-за сухой и жаркой погоды ввели в лесах Красноярского края

25 Апр 2020 2020-04-25T12:47:15+03:00

На тушении пожаров в лесах спасатели выезжают в три раза чаще, чем в прошлом году

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В этом году с начала пожароопасного периода лесные пожарные выезжали на тушение очагов открытого пламени 900 раз - в три раза чаще, чем в прошлом году. А в памяти еще свежи лесные пожары прошлого года и их последствия. В связи с тяжелой пожароопасной обстановкой, сухой и жаркой погодой, которая установилась в региона, в лесах Красноярского края введен режим ЧС. Он действует на всей территории региона с 24 апреля.

Властям районов рекомендовали подготовить технику к возможному тушению и организовать дежурство добровольцев. Напомним, что введение режима ЧС означает, что в лес нельзя никому, а также нельзя жечь костры и сжигать траву. Чиновников также обязали вести разъяснительную работу с людьми.

- Главам муниципальных образований необходимо принять дополнительные меры и обеспечить эффективное взаимодействие всех структур в работе по предупреждению природных пожаров, - заявил зампредседателя правительства края Анатолий Цыкалов.

ИСТОЧНИК KP.RU