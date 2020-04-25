Поднять гирю 75 раз. Мэр Красноярска запустил челлендж в честь 75-летия Победы

25 Апр 2020 2020-04-25T12:27:03+03:00

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Как поздравить ветеранов Великой Отечественной с 75-летием Победы, если нельзя обнять и пожать руку лично?. Возможностей для поздравлений масса, считает глава Красноярска Сергей Еремин. На своей страничке в Интаграм он запустил челлендж, к которому предлагает присоединиться всем желающим. Цель - поднять 75 раз 16-килограммовую гирю. Кстати, гиря, по всему видно, действительно тяжелая - мэру пришлось менять руку во время выполнения задания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/775412" frameborder="0"></iframe> Мэр Красноярска тягает гирю.Видео: Инстаграм Сергея Еремина

- Вложив всю свою благодарность нашим ветеранам за мирную жизнь, даже немного перестарался – поднял гирю 76 раз, - написал Еремин - Пусть это станет знаком, что День Победы после снятия режима самоизоляции мы обязательно сможем встретить все вместе и будем иметь возможность крепко обнять наших героев!

Злые языки уже написали Еремину: дескать, гирька-то бутафорская. Но невооруженным глазом видно, что это наветы и клевета, а мэр в неплохой физической форме. Присоединиться к акции можно по хештэгу #ГириПобеды75. Теперь очередь глав районов показать свою удаль - им Еремин передал эстафету. Но все ли решатся? Вызов брошен.

ИСТОЧНИК KP.RU