МЧС: на Красноярск из-за аномальной жары надвигается гроза с ветером

25 Апр 2020 2020-04-25T09:53:37+03:00

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Спасатели предупредили красноярцев и жителей близлежащих районов о непогоде. На Красноярск и центральные районы края надвигается гроза с сильным ветром, скорость которого может доходить до 18-20 метров в секунду. Вероятнее всего, гроза придет ближе к вечеру. Порывы ветра, по данным метеорологов, могут сохраниться и в ночное время. При этом в регионе сохраняется аномально жаркая для сезона погода - столбики термометров могут подняться до +29 градусов.

Спасатели предупреждают: при так их погодных условиях сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Ни в коем случае нельзя жечь траву, разводить костры или использовать открытый огонь на природе. Стоит также добавить, что в связи с пожароопасным периодом особый режим введен в 50 муниципалитетах края. В данный момент, по оперативвным данным Лесопожарного центра, в регионе горит 3,1 тысячи гектаров леса.

ИСТОЧНИК KP.RU