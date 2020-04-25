В Норильске у мужчины нашли боевой арсенал с оптикой, гранатой и пистолетом
Вооружился 48-летний житель Норильска профессионально, но... незаконно. Полицейские нашли и изъяли у мужчины боевой арсенал: 79 патронов, граната Ф-1, оптический прицел, кастет, пневматический пистолет и еще один - самопальный, переделанный из частей пистолета Макарова. Граната, правда, по информации ГУ МВД по Красноярскому краю, оказалась муляжом. Но остальное - вполне боеспособное оружие.
Домашний арсенал.Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю
- В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222 УК России (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 УК России (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), - сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
В данный момент полиция выясняет, с какой целью мужчина собрал арсенал и переделал пистолет Макарова. Также его проверят на причастность к другим преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU