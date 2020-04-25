Коронавирус в Красноярске: власти разработали меры поддержки бизнеса и населения
Власти Красноярского края разработали систему мер поддержки населения и предпринимателей, которые понесли убытки от коронавируса. Всего в документе 38 пунктов. Речь в нем идет о всесторонней помощи, которая подразумевает льготы, программы поддержки, выплаты, рекомендации по кредитным каникулам и прочие механизмы.
Продумана возможность дистанционного получения статуса безработного - для людей, которые потеряли заработок в период эпидемии, в части работы с банками оговорена возможность кредитных каникул и реструктуризации платежей по кредитам, а для бизнеса - беспроцентные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам и освобождение от арендной платы. речь также идет об отсрочке по налогам и сборам.
В данный момент все 38 пунктов уже введены в действие на территории края. В ближайшее время планируется ввести также и дополнительные меры помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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