Коронавирус в Красноярске: власти разработали меры поддержки бизнеса и населения

25 Апр 2020 2020-04-25T06:22:18+03:00

В список вошли и социальные выплаты, и кредитные каникулы, и материальные выплаты

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Власти Красноярского края разработали систему мер поддержки населения и предпринимателей, которые понесли убытки от коронавируса. Всего в документе 38 пунктов. Речь в нем идет о всесторонней помощи, которая подразумевает льготы, программы поддержки, выплаты, рекомендации по кредитным каникулам и прочие механизмы.

Продумана возможность дистанционного получения статуса безработного - для людей, которые потеряли заработок в период эпидемии, в части работы с банками оговорена возможность кредитных каникул и реструктуризации платежей по кредитам, а для бизнеса - беспроцентные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам и освобождение от арендной платы. речь также идет об отсрочке по налогам и сборам.

В данный момент все 38 пунктов уже введены в действие на территории края. В ближайшее время планируется ввести также и дополнительные меры помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU