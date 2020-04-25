2020-04-25T06:22:18+03:00
Экономика

Коронавирус в Красноярске: власти разработали меры поддержки бизнеса и населения

В список вошли и социальные выплаты, и кредитные каникулы, и материальные выплаты
Анна СНЕГИРЕВА
Поделиться:
Власти региона разработали систему поддержки на период коронавирусаВласти региона разработали систему поддержки на период коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Власти Красноярского края разработали систему мер поддержки населения и предпринимателей, которые понесли убытки от коронавируса. Всего в документе 38 пунктов. Речь в нем идет о всесторонней помощи, которая подразумевает льготы, программы поддержки, выплаты, рекомендации по кредитным каникулам и прочие механизмы.

Продумана возможность дистанционного получения статуса безработного - для людей, которые потеряли заработок в период эпидемии, в части работы с банками оговорена возможность кредитных каникул и реструктуризации платежей по кредитам, а для бизнеса - беспроцентные кредиты на выплату зарплаты сотрудникам и освобождение от арендной платы. речь также идет об отсрочке по налогам и сборам.

В данный момент все 38 пунктов уже введены в действие на территории края. В ближайшее время планируется ввести также и дополнительные меры помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Красноярске-2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС: на Красноярск из-за аномальной жары надвигается гроза с ветером
В Норильске у мужчины нашли боевой арсенал с оптикой, гранатой и пистолетом
Коронавирус в Красноярске: власти разработали меры поддержки бизнеса и населения
В Красноярске запустили голосование по системе электронных пропусков
Коронавирус в Красноярске: губернатор отменил режим самоизоляции в 4 районах края
Пациентов красноярской больницы отказались выписывать и поголовно тестируют на коронавирус
Отомстил не тому: в Красноярском крае мужчина сжег чужую иномарку ценой больше миллиона
Коронавирус в Красноярске: для работы с аппаратами искусственной вентиляции легких обучили более 40 врачей
В Красноярске судимый за изнасилование избил на улице 7-летнюю девочку
«Балтика-Новосибирск» ввела дополнительные меры безопасности для сотрудников во время эпидемии коронавируса
В России дорожные камеры объединят в единую сеть
Можно ли переболеть коронавирусом дважды, передается ли он через воду и как понять, что переносишь болезнь бессимптомно
Тяжелых пациентов с коронавирусом будут доставлять из регионов в Красноярск санитарной авиацией
После карантина кафе и рестораны будут открывать постепенно: сначала не больше пяти столиков
Цена на лимоны завышена в 5 раз: антимонопольная служба проверила торговые сети
В Красноярске бывшего начальника Управления дорог и благоустройства выпустили под залог 250 тысяч
В Китае снова вспышка, но теперь с границей России
Нескучная самоизоляция: Tele2 приглашает в дом по другим правилам
С большой вероятностью мы скоро выйдем из пандемии. Вирусолог Александр Лукашев об эпидемии коронавируса
В Красноярске сисадмин украл оргтехнику на 5 миллионов рублей
В Красноярск вновь привезли партию туристов из Таиланда
В Хакасии осужденный поднял бунт в колонии и заработал себе новый срок
Коронавирус в Хакасии: скончался второй пациент, всего заболевших 99 человек
В Красноярске адвоката осудили за мошенничество
Красноярцам открыли продажи на авиарейсы в Анапу и Крым
В Красноярском крае более 20 тысяч учителей получат федеральную доплату за классное руководство
В Хакасии учительницу задержали за продажу знакомым наркотиков
В Красноярске двойник много лет подставлял «КрасКом» и вывозил содержимое септиков на природу