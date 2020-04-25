В Красноярске запустили голосование по системе электронных пропусков

25 Апр 2020 2020-04-25T05:28:45+03:00

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На платформе «Активный гражданин» власти запустили голосование по электронным пропускам, действующим в период самоизоляции. Пройти опрос можно после авторизации на портале госуслуг. Цель - выяснить, какие пропуска наиболее удобны для красноярцев - бумажные или электронные. Кроме того, предлагается высказать свои пожелания и предложения по введенной системе.

Львиная доля красноярцев, судя по опросу, голосует за электронные пропуска. С одним нюансом - сроки их действия для удобства горожан неплохо бы, по мнению людей, увеличить. Сейчас пропуск действует всего в течение 1 часа. Красноярцы считают, что время пребывания должно зависеть от цели выхода из дома. Не все текущие вопросы в городе-миллионнике по очевидным причинам можно решить за час.

Напомним, что с 21 апреля в организациях, которые во время самоизоляции работают свободно, введена система цифрового пропуска. Если человек вышел из дома не по работе, у него должна при себе быть объяснительная записка в бумажном или электронном виде. Свыше 250 тысяч сотрудников красноярских организаций уже имеют цифровые пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU