Коронавирус в Красноярске: губернатор отменил режим самоизоляции в 4 районах края

25 Апр 2020 2020-04-25T04:52:02+03:00

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Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ, согласно которому в некоторых районах региона отменен режим самоизоляции. Норма вступила в силу с субботы, 25 апреля. Речь в указе губернатора идет о территориях, до которых коронавирус не добрался. Главы этих муниципалитетов обратились к губернатору и в Роспотребнадзор с тем, чтобы в связи с отсутствием случаев заражения самоизоляцию отменить.

Согласно документам, ограничения сняты в Дзержинском, Енисейском, Тасеевском и Мотыгинском районах - полный список с населенными пунктами, которые подпали под указ, находится на портале правительства Красноярского края.

Отметим, что ранее губернатор внес изменения в указ о самоизоляции - в части пожилых людей. Тем, кто старше 65 лет, рекомендовано находиться дома, а магазины и аптеки посещать с 09.00 и до 12.00 - во время, когда здесь наименьший наплыв посетителей. Напомним, что режим самоизоляции действует и для остальных красноярцев - им можно выходить за пределы 100 метров дважды в день.

ИСТОЧНИК KP.RU