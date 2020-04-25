Коронавирус в Красноярске: губернатор отменил режим самоизоляции в 4 районах края
Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ, согласно которому в некоторых районах региона отменен режим самоизоляции. Норма вступила в силу с субботы, 25 апреля. Речь в указе губернатора идет о территориях, до которых коронавирус не добрался. Главы этих муниципалитетов обратились к губернатору и в Роспотребнадзор с тем, чтобы в связи с отсутствием случаев заражения самоизоляцию отменить.
Согласно документам, ограничения сняты в Дзержинском, Енисейском, Тасеевском и Мотыгинском районах - полный список с населенными пунктами, которые подпали под указ, находится на портале правительства Красноярского края.
Отметим, что ранее губернатор внес изменения в указ о самоизоляции - в части пожилых людей. Тем, кто старше 65 лет, рекомендовано находиться дома, а магазины и аптеки посещать с 09.00 и до 12.00 - во время, когда здесь наименьший наплыв посетителей. Напомним, что режим самоизоляции действует и для остальных красноярцев - им можно выходить за пределы 100 метров дважды в день.
ИСТОЧНИК KP.RU
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