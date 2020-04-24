Пациентов красноярской больницы отказались выписывать и поголовно тестируют на коронавирус

24 Апр 2020 2020-04-24T16:47:20+03:00

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Пациентов красноярской больницы № 7, что на улице Павлова, отказываются выписывать из стационара домой. Вместо этого всех, и врачей и больных, начали поголовно тестировать на коронавирус. И, соответственно, пока не придет результат из лаборатории, никто из пациентов не может покинуть стен больницы.

- На все наши вопросы, когда нас выпишут, нам отвечают «ждите». Сегодня мой лечащий врач ушла и не сказала мне, выйду я завтра отсюда или нет, - рассказывает «ТВК Красноярск» пациентка больницы по имени Елена. – Анализы на вирус у меня и всех других, которые готовятся к выписке, взяли только сегодня.

Молодая женщина возмущена, что их не выпускают, родственников не впускают, передачи только через окно. Тогда как персонал больницы свободно выходит и передвигается по городу.

В краевом минздраве информацию подтвердили и пояснили: такие меры приняты для усиления безопасности. Медперсонал и все новые пациенты должны проходить проверку на коронавирус еженедельно. Хорошая новость: ни одного зараженного в больнице №7 на сегодняшний день не выявлено.

ИСТОЧНИК KP.RU