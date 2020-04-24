Отомстил не тому: в Красноярском крае мужчина сжег чужую иномарку ценой больше миллиона

24 Апр 2020 2020-04-24T14:43:13+03:00

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В Канске мужчина сжег чужую иномарку ценой более миллиона рублей. Если быть точными, то в материалах уголовного дела сумма ущерба указана 1 миллион 155 тысяч рублей. Во столько оценил свою «Тойоту Хайлюкс» ее владелец. Подробности этой интригующей криминальной истории рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города Канска.

Несколько дней назад жители одной из многоэтажек позвонили пожарным, сообщили: у них во дворе полыхает автомобиль. На место приехали и сотрудники полиции. И пока спасатели занимались иномаркой (от которой, к слову, ничего не осталось, кроме металлического каркаса), оперативники опрашивали очевидцев.

Те рассказали, что видели молодого мужчину, он облил тряпку подсолнечным маслом, бросил ее на капот, поджег и сбежал. Вскоре подозреваемого нашли, им оказался 27-летний житель Канска. Он пояснил, что отомстил за друга, которого обидел хозяин «Тойоты». Однако полицейские его разочаровали, когда сказали, что на самом деле иномарка принадлежит совершенно другому человеку, не обидчику. Получается, что мстил – все зря. Но отсидеть срок придется, а это – до 5 лет. В настоящее время подозреваемый находится в следственном изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU