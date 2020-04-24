Коронавирус в Красноярске: для работы с аппаратами искусственной вентиляции легких обучили более 40 врачей

24 Апр 2020 2020-04-24T13:40:43+03:00

Для работы с аппаратами искусственной вентиляции легких обучили более 40 врачей Фото: Мария ЛЕНЦ

Их направят на помощь пациентам с коронавирусом

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Для работы с аппаратами искусственной вентиляции легких для пациентов при вирусной пневмонии в Красноярском медицинском университете паодготовили более 40 анестезиологов-реаниматологов.

Образовательные курсы стартовали в КрасГМУ в конце марта. В первую очередь обучение прошли специалисты тех лечебных учреждений, где уже работают закрытые инфекционные отделения. Постепенно их пройдут все анестезиологи-реаниматологи Красноярского края. На курсах врачи учатся проводить искусственную вентиляцию легких у пациентов с вирусной инфекцией, в том числе коронавирусной COVID-19.

Очный курс проходит в симуляционном центре КрасГМУ. Собираются группы по 6 – 8 человек, отрабатывают теоретические и практические навыки проведения ИВЛ на специальных манекенах и медицинском оборудовании.

Как уточнили в пресс-службе КрасГМУ, в крае сейчас работают больше 600 анестезиологов-реаниматологов. Все они включены в систему непрерывного медицинского образования, в том числе на базе КрасГМУ.

ИСТОЧНИК KP.RU