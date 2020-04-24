Коронавирус в Красноярске: для работы с аппаратами искусственной вентиляции легких обучили более 40 врачей
Для работы с аппаратами искусственной вентиляции легких для пациентов при вирусной пневмонии в Красноярском медицинском университете паодготовили более 40 анестезиологов-реаниматологов.
Образовательные курсы стартовали в КрасГМУ в конце марта. В первую очередь обучение прошли специалисты тех лечебных учреждений, где уже работают закрытые инфекционные отделения. Постепенно их пройдут все анестезиологи-реаниматологи Красноярского края. На курсах врачи учатся проводить искусственную вентиляцию легких у пациентов с вирусной инфекцией, в том числе коронавирусной COVID-19.
Очный курс проходит в симуляционном центре КрасГМУ. Собираются группы по 6 – 8 человек, отрабатывают теоретические и практические навыки проведения ИВЛ на специальных манекенах и медицинском оборудовании.
Как уточнили в пресс-службе КрасГМУ, в крае сейчас работают больше 600 анестезиологов-реаниматологов. Все они включены в систему непрерывного медицинского образования, в том числе на базе КрасГМУ.
ИСТОЧНИК KP.RU