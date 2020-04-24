В Красноярске судимый за изнасилование избил на улице 7-летнюю девочку

24 Апр 2020 2020-04-24T13:14:11+03:00

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В Красноярске 54-летний местный житель избил семилетнюю девочку. Произошло это еще в сентябре 2018 года. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск из собственных источников, мужчина находился под надзором полиции за ранее совершенное преступление по статье 131 УК РФ (изнасилование). Нигде не работал, вел праздный образ жизни.

Около 20 часов во дворе одной из школ в Свердловском районе он встретил девочку, на тот момент ей было 7 лет. Подробности упускаем, но в результате подозреваемый несколько раз со всей силы ударил потерпевшую. Экспертиза показала, что здоровью ребенка был нанесен тяжкий вред. К тому же пострадала психика девочки – она была сильно напугана и долго не могла прийти в себя после случившегося.

Сейчас расследование уголовного дела по факту побоев занимаются следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU