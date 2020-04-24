«Балтика-Новосибирск» ввела дополнительные меры безопасности для сотрудников во время эпидемии коронавируса

24 Апр 2020 2020-04-24T13:09:51+03:00

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Завод «Балтика» в Новосибирске поддерживает круглосуточный технологический процесс. Чтобы защитить сотрудников, «Балтика» ввела дополнительные меры безопасности на заводе и в торговых точках.

Каждый рабочий день в филиале «Балтика-Новосибирск» начинается с проверки самочувствия каждого работника. Сотрудники в одноразовых медицинских масках обрабатывают руки санитайзером и проходят контроль температуры тела.

Елена Криволапова, директор филиала «Балтика-Новосибирск»: «”Балтика” относится к предприятиям пищевой промышленности, поэтому мы продолжаем работу. Еще в марте все сотрудники, которые могут выполнять свои должностные обязанности удаленно, начали работать из дома. Сотрудники, которые остаются на технологических процессах и каждый день выходят на работу, в обязательном порядке обеспечены средствами индивидуальной защиты — масками, перчатками и антисептиком».

Для предотвращения распространения вирусных заболеваний на заводе изменили график уборки помещений общего пользования, теперь специальная обработка проводится здесь каждые 2 часа

Денис Сапрыкин, специалист по продвижению продукции в Новосибирске: Я объезжаю десятки магазинов практически во всех районах нашего города. Моя задача — контролировать размещение товара и информации о нем. Но распространение коронавирусной инфекции накладывает на работу особый отпечаток. Я передвигаюсь в маске, меняю ее максимум раз в два часа, протираю антисептиком кисти рук, руль и ручки служебного автомобиля, дверей, торгового оборудования. Считаю важным на личном примере показать выполнение этих требований — минимизация рисков идет на пользу всем».