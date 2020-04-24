2020-04-24T11:40:19+03:00
Общество

В России дорожные камеры объединят в единую сеть

Одним нажатием клавиши, можно будет найти, человека, который выехал из Москвы до Саратова в Крым или Петербург
Екатерина ТЕКОЦКАЯ
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Персональный доступ в цифровой архив получат полиция и спецслужбыПерсональный доступ в цифровой архив получат полиция и спецслужбыФото: Мария ЛЕНЦ
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Пока, столица привыкает к цифровым пропуска, которые им нужны от обычной поездки на работу до похода к врачу. И пропуска проверяют не только сотрудники полиции и росгвардии, теперь это делают еще и дорожные камеры. Но для чего все камеры России решили объединить? Это нужно, чтобы обезопасить население от коронавируса? Или начинается эпоха «большой слежки»?

Эксперты рассказывают kp.ru, что рано или поздно дорожные камера объединили бы. Просто, сейчас, в неспокойное время - процесс ускорили.

МВД России еще три года назад начали объединять региональные базы водителей. Когда это ввели, резко сократилось число угонов машин. Сейчас если кто-то решится угнать автомобиль, то его сразу гонят в гараж и разбирают. Чтобы не попасться в объективы камер.

Скоро информация с 16 тысяч камер страны начнет поступать в Федеральный центр автоматической фиксации нарушений.

Персональный доступ в цифровой архив получат полиция и спецслужбы. Разумеется, что нововведение будет действовать не только для контроля за нарушителями ПДД, но и для раскрытия преступлений и слежки за подозреваемым. Вероятнее всего, базы данных в будущем могут попасть в открытый доступ. Но, ведь, мы не можем утверждать, что и сейчас этого нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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