2020-04-24T11:30:59+03:00
Здоровье

Можно ли переболеть коронавирусом дважды, передается ли он через воду и как понять, что переносишь болезнь бессимптомно

Мы собрали для вас самые распространенные вопросы россиян и задали их ведущим ученым
Екатерина ТЕКОЦКАЯ
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По каким признакам можно догадаться, что в организме живет вирус, но при этом никак себя не проявляет?По каким признакам можно догадаться, что в организме живет вирус, но при этом никак себя не проявляет?Фото: Мария ЛЕНЦ
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На вопрос о том можно ли переболеть «короной» дважды, или же после первого раза вырабатывается иммунитет? На этот вопрос kp.ru ответил доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог специалист по особо-опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов:

- Пока достоверно неизвестно. Но если будет доказано, что после болезни иммунитет формируется, то будет и вакцина. Если же раз переболевшие будут болеть повторно, тогда и с разработкой вакцины будут проблемы. Для этого нужно с помощью тестов на антитела к вирусу изучать, как долго они сохраняются в крови у переболевших. Тогда будет понятно, можно ли заражаться повторно, или защиты хватит хотя бы до конца сезона.

Действительно ли коронавирус будет возвращаться волнами эпидемий? На этот вопрос дал ответ вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн. Он утвердительно сказал, что вирус с нами надолго, возможно к лету распространение и заболеваемость упадет, но к осени вирус снова даст о себе знать. И для того, чтобы его окончательно победить необходима вакцина. К слову, профессор, отметил, что после изобретения вакцины и прививок «ковид-19» останется с нами. Но, такой опасности уже представлять не будет.

По каким признакам можно догадаться, что в организме живет вирус, но при этом никак себя не проявляет? На вопрос ответил иммунолог Владимир Болибок. Он сказал, что не зря состояние несет название бессимптомное. Но, если есть какие-то маломальские признаки, то это уже легкое течение болезни. Человек заразился, инфекционный процесс идет, а он его не чувствует, все потому, что имунная система начала вырабатывать: антитела, белки. Хотя, вопреки всем факторам человек не ощущает никакого дискомфорта, потому у него сильный иммунитет. Организм быстро среагировал и воспаление не развилось дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Можно ли переболеть коронавирусом дважды, передается ли он через воду и как понять, что переносишь болезнь бессимптомно
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