2020-04-24T11:20:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Тяжелых пациентов с коронавирусом будут доставлять из регионов в Красноярск санитарной авиацией

Оборудование уже подготовлено
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Тяжелых пациентов с коронавирусом будут доставлять в Красноярск санитарной авиацией. Фото: краевой минздравТяжелых пациентов с коронавирусом будут доставлять в Красноярск санитарной авиацией. Фото: краевой минздрав
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Тяжелых пациентов с коронавирусом из районов будут доставлять в Красноярск санитарной авиацией. Для транспортировки таких больных подготовлены герметичные боксы, внутри которых пациенты могут находиться на ИВЛ. Такие боксы защитят окружающих от заражения.

В министерстве здравоохранения края рассказали, что все сотрудники санавиации прошли специальное обучение, как пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать нормы эпидемической безопасности. Бригада готова в любое время суток к экстренному санитарному рейсу. Пока пациентов из районов доставляют наземным транспортом, но техника экстренного вылета отработана всеми службами.

Добавим, что на базе Краевой клинической больницы работает консультационный пульмонологический центр. С краевыми экспертами общаются терапевты, инфекционисты, реаниматологи из тех клиник, где есть тяжелые пациенты.

По последним данным на 14 часов 24 апреля в крае зарегистрировано 449 лабораторно-подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровел 51 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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