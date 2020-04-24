Тяжелых пациентов с коронавирусом будут доставлять из регионов в Красноярск санитарной авиацией
Тяжелых пациентов с коронавирусом из районов будут доставлять в Красноярск санитарной авиацией. Для транспортировки таких больных подготовлены герметичные боксы, внутри которых пациенты могут находиться на ИВЛ. Такие боксы защитят окружающих от заражения.
В министерстве здравоохранения края рассказали, что все сотрудники санавиации прошли специальное обучение, как пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать нормы эпидемической безопасности. Бригада готова в любое время суток к экстренному санитарному рейсу. Пока пациентов из районов доставляют наземным транспортом, но техника экстренного вылета отработана всеми службами.
Добавим, что на базе Краевой клинической больницы работает консультационный пульмонологический центр. С краевыми экспертами общаются терапевты, инфекционисты, реаниматологи из тех клиник, где есть тяжелые пациенты.
По последним данным на 14 часов 24 апреля в крае зарегистрировано 449 лабораторно-подтвержденных случаев COVID-19. Выздоровел 51 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU