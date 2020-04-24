2020-04-24T09:35:33+03:00
Общество

После карантина кафе и рестораны будут открывать постепенно: сначала не больше пяти столиков

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по снятию ограничений общепита
Екатерина ТЕКОЦКАЯ
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Если уровень заболеваемости в регионе снижается, то работу кафе стабилизируют, но такие кафе должны вмещать в себе не более 20 человекЕсли уровень заболеваемости в регионе снижается, то работу кафе стабилизируют, но такие кафе должны вмещать в себе не более 20 человекФото: Мария ЛЕНЦ
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В Роспотребнадзоре выпустили рекомендации для предприятий общепита, правила предусматривают поэтапную отмену ограничений.

Для начала, разрешить работать кафе и ресторанам площадью меньше 50 кв.м., где мест рассчитано не более, чем на 10 человек, то есть, 5 столов на 1-2 человек, и расстояние между ними должно быть менее 1 метр. Но, ограничить проведение банкетов, пишет kp.ru. Посуда должна быть одноразовая, либо дезинфекция многоразовой.

Если уровень заболеваемости в регионе снижается, то работу кафе стабилизируют, но такие кафе должны вмещать в себе не более 20 человек. Банкеты, разрешены, но только, если за столами будет 1-2 человека, а расстояние между столами от 1 метра.

Обычный режим наступит, когда в регионах, не будет зараженных и наблюдается четкое снижение забеливаемых. Тогда заработает все, но с соблюдением санитарных норм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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