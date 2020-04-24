Цена на лимоны завышена в 5 раз: антимонопольная служба проверила торговые сети

24 Апр 2020 2020-04-24T09:19:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Люди возмущаются:«Да, где это видано за один лимон 50 рублей? Когда такое было?». Народ в недоумении уже целый месяц. Вроде победили имбирный кризис, а лимонный только продолжает накалять обстановку. Имбирный корень «отдыхает» на прилавке за 400 рублей за килограмм, а в начале месяца за него просили 3000 рублей.

А, вот ситуация с цитрусовыми остается на пике. До «короны» цена на кислый фрукт за кило была 100-150 рублей. Так, почему же сейчас 400?

За ответом люди пошли к контролирующим органам, в ответ пожали плечами, сказали, это не такой важный продукт, чтобы из-за него поднимать такую пургу. Но, все же, людям удалось достучаться, и вопросом занялась Федеральная антимонопольная служба. Из-за самоизоляции, сотрудники службы созвали всех представителей крупных торговых сетей на онлайн-видеоконференцию. Об этом сообщает kp.ru.

Вот, что сказал Алексей Доценко, замруководителя ФАС России:

- Ситуация с розничными ценами на социально значимые продукты питания у розницы уже стабилизирована, дефицита не наблюдается, товарные запасы значительны, угроз мы не видим.

К слову, цены на хлеб, крупы, яйца, масло, овощи, фрукты, рыбу и другое необходимое проверяют ежедневно и не допускают повышений. Но, в ФАС признаются, что количество жалоб на ценник лимонов зашкаливает. Поэтому в ведомстве решили разобраться с этим.

Цену на лимоны в марте и апреле объясняют три фактора, которые сошлись одновременно: поставки из-за рубежа сократились до 41% от прежних. Плюс ко всему, импортеры подняли цены на 50-57%. И вдобавок вырос спрос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Великий цитрусовый путь: почему лимоны и имбирь стали стоить, как лекарство от коронавируса

В минувшую неделю в Красноярске подскочили резко, до космических высот, цены на лимоны и имбирь. В конце марта в городе можно было без проблем купить цитрус по цене чуть больше 100 рублей за килограмм, а заморский корешок – около 300 за кило. А сегодня... (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU