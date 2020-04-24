В Красноярске бывшего начальника Управления дорог и благоустройства выпустили под залог 250 тысяч

24 Апр 2020 2020-04-24T10:16:10+03:00

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Бывшему начальнику Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства (УДИБ) администрации Красноярска Евгению Петрюку изменили меру пресечения. Железнодорожный районный суд 21 апреля выпустил его под залог в 250 тысяч рублей. Под домашним арестом он провел без малого 2 месяца – с 25 февраля. Причина: чиновник обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

Напомним, в феврале в Красноярске были обнаружены тела пяти человек без определенного места жительства. Экспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате нападения собак. Были возбуждены уголовные дела по статье «Убийство» и «Халатность». Под второе попал и Евгений Петрюк как руководитель ведомства, которое отвечает за ситуацию с бродячими собаками в городе. Позже он сам написал заявление на увольнение по собственному желанию.

После обнаружения пяти лет в Кировском районе был введен локальный режим ЧС, а в городе началось массовое истребление бродячих собак неизвестными.

ИСТОЧНИК KP.RU