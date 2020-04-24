2020-04-24T09:08:58+03:00
Здоровье

В Китае снова вспышка, но теперь с границей России

Теперь «клеймо всех бед» навешали на Россию
Екатерина ТЕКОЦКАЯ
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Новая вспышка — в Харбине, столице 38-миллионной провинции Хэйлунцзян, бедного региона на северо-востоке КНРНовая вспышка — в Харбине, столице 38-миллионной провинции Хэйлунцзян, бедного региона на северо-востоке КНРФото: REUTERS
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Совсем недавно, Китай казалось победил «чуму-2020», в городе Ухань, где эта болезнь начала бушевать четыре месяца назад, но «корона» вернулась к своим истокам. Новая вспышка возникла в Харбине, столице 38-миллионной хэйлунцзян. К слову, регион граничит с Россией.

На данный момент зараженных мало - несколько сотен. Этот небольшой городок ведет активную торговлю с нашим Приморьем, а это значит - много взаимных контактов. Это привело к тому, что китайские блогеры начали говорить, что в новой вспышке виновата, как раз Россия.

На самом деле способы борьбы с эпидемией странные. Власти Харбина объявили, что с 27 по 29 апреля в районах, где возродилась болезнь, остановят подачу электроэнергии и воды. К чему все это- не говорят, и ремонт тут точно не причем.

Китаист Николай Вавилов рассказал kp.ru, что было в «Уханьский период» с Харбином.

- Первоначально, в «Уханьский период», в Харбине случаев заражения было мало, карантин применялся слабо. Но теперь местные власти качнули маятник в обратную сторону. В Харбине 10 млн жителей, с четверга в город запрещён въезд для машин, не имеющих харбинских номеров, в двух районах введена полная блокада (население их — 2 млн чел., хотя больных, ещё раз подчеркну, пока лишь несколько сотен).

Вавилов, также отметил, что еще одна вспышка отмечена в Северо-Западном Китае, в Сиане. Но при этом власти не вводят жестких карантинных мер, даже несмотря на значение этого города. Китаист говорит, что вторая волна вируса может напрочь убить китайскую экономику. Это заставляет задуматься, на чьей стороне власти Северо-Запада Китая, ведь и так понятно, что массовая безработица грозит социальным взрывом у границ России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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