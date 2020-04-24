2020-04-24T09:03:36+03:00
Общество

Нескучная самоизоляция: Tele2 приглашает в дом по другим правилам

Поделиться:
Изменить размер текста:

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, создал особое digital-пространство: здесь можно общаться и интересно проводить время, когда реальные встречи невозможны. В «Доме по другим правилам» Tele2 пройдут лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, кинопросмотры. Стратегическим партнером проекта стал Государственный Эрмитаж, который проведет виртуальные экскурсии по музею. Зайти «в гости» в онлайн-дом оператора может любой человек, весь контент доступен бесплатно и без дополнительных условий. Таким образом Tele2 поможет людям вести интересную жизнь даже в условиях самоизоляции.

В виртуальном доме оператора восемь комнат, в каждой из которых можно увлекательно провести время. Tele2 вместе с партнерами выбрали самый востребованный контент. В лектории гостей ждут экскурсии по Государственному Эрмитажу – крупнейшему музею России, коллекция которого насчитывает более 3 млн экспонатов. Посетители «Дома по другим правилам» увидят постоянные экспозиции музея, а также попадут в места, обычно закрытые для публики. В эксклюзивной подборке – прогулка по цветущему Висячему саду Малого Эрмитажа, знакомство с чердаками и крышами Зимнего дворца и многое другое.

Также гости интернет-пространства Tele2 услышат лекции по истории культуры от просветительского проекта Arzamas и образовательный плейлист от Института «Стрелка». Подборка актуальных фильмов и сериалов от онлайн-кинотеатра Wink ждет зрителей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Можно ли переболеть коронавирусом дважды, передается ли он через воду и как понять, что переносишь болезнь бессимптомно
Тяжелых пациентов с коронавирусом будут доставлять из регионов в Красноярск санитарной авиацией
После карантина кафе и рестораны будут открывать постепенно: сначала не больше пяти столиков
Цена на лимоны завышена в 5 раз: антимонопольная служба проверила торговые сети
В Красноярске бывшего начальника Управления дорог и благоустройства выпустили под залог 250 тысяч
В Китае снова вспышка, но теперь с границей России
Нескучная самоизоляция: Tele2 приглашает в дом по другим правилам
С большой вероятностью мы скоро выйдем из пандемии. Вирусолог Александр Лукашев об эпидемии коронавируса
В Красноярске сисадмин украл оргтехнику на 5 миллионов рублей
В Красноярск вновь привезли партию туристов из Таиланда
В Хакасии осужденный поднял бунт в колонии и заработал себе новый срок
Коронавирус в Хакасии: скончался второй пациент, всего заболевших 99 человек
В Красноярске адвоката осудили за мошенничество
Красноярцам открыли продажи на авиарейсы в Анапу и Крым
В Красноярском крае более 20 тысяч учителей получат федеральную доплату за классное руководство
В Хакасии учительницу задержали за продажу знакомым наркотиков
В Красноярске двойник много лет подставлял «КрасКом» и вывозил содержимое септиков на природу