Нескучная самоизоляция: Tele2 приглашает в дом по другим правилам

24 Апр 2020 2020-04-24T09:03:36+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, создал особое digital-пространство: здесь можно общаться и интересно проводить время, когда реальные встречи невозможны. В «Доме по другим правилам» Tele2 пройдут лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, кинопросмотры. Стратегическим партнером проекта стал Государственный Эрмитаж, который проведет виртуальные экскурсии по музею. Зайти «в гости» в онлайн-дом оператора может любой человек, весь контент доступен бесплатно и без дополнительных условий. Таким образом Tele2 поможет людям вести интересную жизнь даже в условиях самоизоляции.

В виртуальном доме оператора восемь комнат, в каждой из которых можно увлекательно провести время. Tele2 вместе с партнерами выбрали самый востребованный контент. В лектории гостей ждут экскурсии по Государственному Эрмитажу – крупнейшему музею России, коллекция которого насчитывает более 3 млн экспонатов. Посетители «Дома по другим правилам» увидят постоянные экспозиции музея, а также попадут в места, обычно закрытые для публики. В эксклюзивной подборке – прогулка по цветущему Висячему саду Малого Эрмитажа, знакомство с чердаками и крышами Зимнего дворца и многое другое.

Также гости интернет-пространства Tele2 услышат лекции по истории культуры от просветительского проекта Arzamas и образовательный плейлист от Института «Стрелка». Подборка актуальных фильмов и сериалов от онлайн-кинотеатра Wink ждет зрителей.