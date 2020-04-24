2020-04-24T09:02:18+03:00
Общество

С большой вероятностью мы скоро выйдем из пандемии. Вирусолог Александр Лукашев об эпидемии коронавируса

Доктор наук оценил изменения по заболеваемости за последние дни
Екатерина ТЕКОЦКАЯ
Поделиться:
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.
Изменить размер текста:

С началом этой недели зародилась осторожная надежда. В понедельник, 20 апреля, сообщили, что рост количества заболевших заметно идет на спад. На 19 апреля заболевших насчитывалось 6 060, а 20 апреля уже 4 268. 21 числа цифры упали еще немного.

В общем, статистика за последние дни показывает такие результаты:

16.04 — +3448

17.04 — +4070

18.04 — +4785

19.04 — + 6060

20.04 — + 4268

21.04 — + 5642

Так, о чем же, могут говорить эти цифры? Это вопрос задали журналисты kp.ru известному вирусологу, директору Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктору медицинских наук, члену-корреспонденту РАН Александру Лукашеву.

- Примерно к этому времени мы как раз ожидали увидеть перелом в росте заболеваемости, - говорит эксперт. - Должны были проявиться итоги принятых мер, пропускного режима в Москве и области. И, судя по всему, мы их видим. Так что данные за последние дни могут означать не просто колебание в цифрах, а действительно значимый результат.

Также, вирусолог отметил, что такими темпами мы выйдем на плато. И, чтобы получить полную уверенность подождать нужно, буквально, несколько дней. Окончательную ясность ситуации мы увидим в пятницу.

К слову, касаемо снижения числа заболевших в понедельник, это можно объяснить воскресным праздником Пасхой. Всю статистику получают исходя из анализов. Не исключаем момента, что в Пасху, лаборатории могли работать менее активно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Можно ли переболеть коронавирусом дважды, передается ли он через воду и как понять, что переносишь болезнь бессимптомно
Тяжелых пациентов с коронавирусом будут доставлять из регионов в Красноярск санитарной авиацией
После карантина кафе и рестораны будут открывать постепенно: сначала не больше пяти столиков
Цена на лимоны завышена в 5 раз: антимонопольная служба проверила торговые сети
В Красноярске бывшего начальника Управления дорог и благоустройства выпустили под залог 250 тысяч
В Китае снова вспышка, но теперь с границей России
Нескучная самоизоляция: Tele2 приглашает в дом по другим правилам
С большой вероятностью мы скоро выйдем из пандемии. Вирусолог Александр Лукашев об эпидемии коронавируса
В Красноярске сисадмин украл оргтехнику на 5 миллионов рублей
В Красноярск вновь привезли партию туристов из Таиланда
В Хакасии осужденный поднял бунт в колонии и заработал себе новый срок
Коронавирус в Хакасии: скончался второй пациент, всего заболевших 99 человек
В Красноярске адвоката осудили за мошенничество
Красноярцам открыли продажи на авиарейсы в Анапу и Крым
В Красноярском крае более 20 тысяч учителей получат федеральную доплату за классное руководство
В Хакасии учительницу задержали за продажу знакомым наркотиков
В Красноярске двойник много лет подставлял «КрасКом» и вывозил содержимое септиков на природу