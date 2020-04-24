С большой вероятностью мы скоро выйдем из пандемии. Вирусолог Александр Лукашев об эпидемии коронавируса
С началом этой недели зародилась осторожная надежда. В понедельник, 20 апреля, сообщили, что рост количества заболевших заметно идет на спад. На 19 апреля заболевших насчитывалось 6 060, а 20 апреля уже 4 268. 21 числа цифры упали еще немного.
В общем, статистика за последние дни показывает такие результаты:
16.04 — +3448
17.04 — +4070
18.04 — +4785
19.04 — + 6060
20.04 — + 4268
21.04 — + 5642
Так, о чем же, могут говорить эти цифры? Это вопрос задали журналисты kp.ru известному вирусологу, директору Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктору медицинских наук, члену-корреспонденту РАН Александру Лукашеву.
- Примерно к этому времени мы как раз ожидали увидеть перелом в росте заболеваемости, - говорит эксперт. - Должны были проявиться итоги принятых мер, пропускного режима в Москве и области. И, судя по всему, мы их видим. Так что данные за последние дни могут означать не просто колебание в цифрах, а действительно значимый результат.
Также, вирусолог отметил, что такими темпами мы выйдем на плато. И, чтобы получить полную уверенность подождать нужно, буквально, несколько дней. Окончательную ясность ситуации мы увидим в пятницу.
К слову, касаемо снижения числа заболевших в понедельник, это можно объяснить воскресным праздником Пасхой. Всю статистику получают исходя из анализов. Не исключаем момента, что в Пасху, лаборатории могли работать менее активно.
ИСТОЧНИК KP.RU