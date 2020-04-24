В Красноярске сисадмин украл оргтехнику на 5 миллионов рублей

24 Апр 2020 2020-04-24T07:41:56+03:00

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В Красноярске системный администратор одной из компаний обокрал своего работодателя на сумму более 5 миллионов рублей. Организация оказывает телекоммуникационные услуги населению и юридическим лицам, оргтехника там – основной актив, ее много, самой разной, в том числе дорогой. Подозреваемый, видимо, решил: одной единицей больше, одной меньше – если унести чисто, никто и не заметит.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе городской полиции, 40-летний системный администратор целый год похищал вверенную ему технику и сдавал в ломбарды. Недостачу обнаружили, когда проводили ревизию. Директор организации написал заявление в полицию. Кстати, часть похищенного имущества изъята и возвращена владельцам. А на подозреваемого завели уголовное дело по ч.4 ст.160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата». Максимальная санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU