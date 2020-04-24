2020-04-24T05:37:50+03:00
Происшествия

В Хакасии осужденный поднял бунт в колонии и заработал себе новый срок

Расследование завершено, дело передано в суд
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии осужденный поднял бунт в колонии и заработал себе новый срокВ Хакасии осужденный поднял бунт в колонии и заработал себе новый срокФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии осужденный пытался поднять бунт в колонии и наверняка заработал себе новый срок. Какой – будет решать суд, уголовное дело с обвинительным заключением как раз передано в суд.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия. 25-летний заключенный отбывал срок за кражу и незаконный оборот наркотиков в ИК-35 Хакасии. Вел себя совсем не образцово и в январе этого года нарушил установленные для пенитенциарного учреждения правила.

Его перевезли в ИК-33 – здесь он должен был отбывать дисциплинарное наказание в ЕПКТ (единое помещение камерного типа). Однако во время личного обыска перед помещением в ЕПКТ обвиняемый совершил действия, направленные на дезорганизацию деятельности исправительной колонии. Какие именно были действия, не уточняется. Однозначно, что они подпадают под статью 321 Уголовного кодекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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