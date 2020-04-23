23 Апр 2020 2020-04-23T17:35:32+03:00

Коронавирус в Хакасии: скончался второй пациент, всего заболевших 99 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Всего с начала пандемии 10 выздоровевших

Изменить размер текста: A A

В Хакасии скончался второй пациент с коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Валентин Коновалов.

- Мужчина 1933 года рождения имел статус паллиативного пациента, длительное время проходил лечение от тяжелой болезни. Он был инфицирован COVID-19 в Белом Яре и переведен из Белоярской районной больницы в инфекционное отделение Саяногорской межрайонной больницы. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, мужчина скончался. Причина смерти станет известна, когда будет получено заключение специалистов.

По данным на 23 апреля в Хакасии 99 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 10 пациентов. Под медицинским наблюдением находится 1281 человек, из них 26 – в обсерваторе, дома – 1 255. В стационаре 63 пациента, под амбулаторным наблюдением 24 человека.

Вся актуальная информация о ситуации с коронавирусом в республике — на региональном сайте стопкоронавирус.хакасия.рф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Хакасии, последние новости на 21 апреля 2020 года: из 84 заразившихся 26 были инфицированы в сельской больнице

Мы собрали для вас последние новости о ситуации с коронавирусом в Хакасии к утру 22 апреля (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU