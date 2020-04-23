В Красноярске адвоката осудили за мошенничество

23 Апр 2020 2020-04-23T17:14:42+03:00

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В Красноярске адвоката краевой коллегии осудили на 1 год 10 месяцев за мошенничество в отношении молодого человека, местного жителя. Являлся ли 26-летний потерпевший клиентом 54-летнего юриста, в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия не уточняют. Однако сообщают, что у подсудимого на него были большие планы: он собирался выманить у парня в общей сложности более 400 тысяч рублей.

Следствием, а затем судом установлено, что в период с апреля по май 2019 года мужчина обманом заполучил 15 тысяч рублей. Затем потребовал с потерпевшего еще 100 тысяч и 300 тысяч. Но получить их не успел – помешали сотрудники краевого управления ФСБ.

В суде юристу не помогли ни его опыт, ни многолетняя практика. Его признали виновным по трем пунктам: одно совершенное мошенничество и две попытки, не доведенные до конца по независящим от осужденного обстоятельствам.

ИСТОЧНИК KP.RU