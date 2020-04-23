Красноярцам открыли продажи на авиарейсы в Анапу и Крым

23 Апр 2020 2020-04-23T16:34:06+03:00

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Красноярцам открыли продажи на авиарейсы в Анапу и Симферополь. Улететь на юг можно будет с начала июня. Осуществлять перевозки будет авиакомпания Nordwind, сообщают «Городские новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Красноярск».

В Анапу полеты начнутся с 4 июня, завершатся в конце сентября. Улететь туда можно будет два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Вернуться обратно – по средам и воскресеньям. Время в пути 5,5 часов.

В Симферополь первый рейс на 1 июня, последний – также в конце сентября, по завершению сезона. Улететь в Крым можно будет четыре дня в неделю: по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Вернуться в Красноярск: по вторникам, средам, пятницам, воскресеньям. Время в пути около 6 часов.

Также планируют заняться перевозкой красноярцев на черноморские и крымские курорты авиакомпании NordStar, «Победа» и «Якутия».

ИСТОЧНИК KP.RU