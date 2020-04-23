2020-04-23T16:34:06+03:00
Общество

Красноярцам открыли продажи на авиарейсы в Анапу и Крым

Перевозки начнутся с июня
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Красноярцам открыли продажи на авиарейсы в Анапу и КрымКрасноярцам открыли продажи на авиарейсы в Анапу и КрымФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Красноярцам открыли продажи на авиарейсы в Анапу и Симферополь. Улететь на юг можно будет с начала июня. Осуществлять перевозки будет авиакомпания Nordwind, сообщают «Городские новости» со ссылкой на пресс-службу аэропорта «Красноярск».

В Анапу полеты начнутся с 4 июня, завершатся в конце сентября. Улететь туда можно будет два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Вернуться обратно – по средам и воскресеньям. Время в пути 5,5 часов.

В Симферополь первый рейс на 1 июня, последний – также в конце сентября, по завершению сезона. Улететь в Крым можно будет четыре дня в неделю: по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Вернуться в Красноярск: по вторникам, средам, пятницам, воскресеньям. Время в пути около 6 часов.

Также планируют заняться перевозкой красноярцев на черноморские и крымские курорты авиакомпании NordStar, «Победа» и «Якутия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Хакасии: скончался второй пациент, всего заболевших 99 человек
В Красноярске адвоката осудили за мошенничество
Красноярцам открыли продажи на авиарейсы в Анапу и Крым
В Красноярском крае более 20 тысяч учителей получат федеральную доплату за классное руководство
В Хакасии учительницу задержали за продажу знакомым наркотиков
В Красноярске двойник много лет подставлял «КрасКом» и вывозил содержимое септиков на природу
В Красноярском крае должник через суд отказался платить банку 5,5 тысяч рублей
Верховном суде предупредили, как будут наказывать за нарушение режима самоизоляции
Пять миллиардов рублей - столько потратил Центробанк на поддержу рубля
В Ачинске лесной пожар перекинулся на кладбище: горят кресты и могилы
Тестирования Германии показали, что смертность от коронавируса, меньше, чем от гриппа
Красноярцы при покупке билетов на поезд теперь обязаны оставлять свои контакты
СГК подключила к тепловым сетям два детских сада в микрорайоне Белые Росы в Красноярске
«Когда все вместе, тогда полезней»: 9-летняя девочка из Красноярска нарисовала инструкцию по приготовлению вкусного супа
Несмотря на аномальную жару, в Красноярске решили отопление не отключать
В Красноярском крае готовятся к большому паводку: в Ворогово уже эвакуируют население
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
В Красноярске появился уникальный светофор
Жительница Красноярского края отдала мошенникам всю пенсию за бриллиант
В Красноярске продолжается «Доставка с добавкой» от «Удобного» и «Комсомолки»
В Красноярском ожоговом центре скончался пациент, анализ показал наличие коронавируса
В Эвенкии первое заражение коронавирусом выявили у двух врачей из Байкита
«Доставка с добавкой» от Козы-дерезы и Комсомолки продолжается
По тайге пешком за 300 километров: обманутый житель Красноярского края едва не замерз в пути
В Красноярском крае отец разрешил 9-летнему сыну кататься на мопеде и получил кучу проблем от ГИБДД
ВТБ за три дня выдал ипотеку под 6,5% на 500 млн рублей