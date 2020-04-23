2020-04-23T16:02:55+03:00
Общество

В Красноярском крае более 20 тысяч учителей получат федеральную доплату за классное руководство

Они начнутся с 1 сентября
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае более 20 тысяч учителей получат федеральную доплату за классное руководствоВ Красноярском крае более 20 тысяч учителей получат федеральную доплату за классное руководствоФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае 20 077 учителей получат дополнительную ежемесячную выплату за классное руководство. Она составит 5 тысяч рублей, средства выделяет федеральный бюджет. Начнутся выплаты с 1 сентября этого года. На это в 2020 году предусмотрено более 928 миллионов рублей, в 2021–2022 годах – более 2,7 миллиардов рублей ежегодно.

Министр образования края Светлана Маковская обратила внимание, что региональные надбавки за классное руководство, которые сейчас выплачиваются учителям, не аннулируются. Доплата будет введена как дополнительный стимулирующий фактор.

К слову, именно об этом дополнительном стимуле говорил президент Владимир Путин в своем выступлении 15 января этого года в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию. Глава государства отметил, что на классных руководителей возложена огромная ответственность по каждодневному воспитанию школьников. И такая ответственность требует особой поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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