В Хакасии учительницу задержали за продажу знакомым наркотиков
В Хакасии, в городе Саяногорске, преподаватель одного из учебных заведений подозревается в сбыте синтетического наркотика. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе республиканской полиции. Там сообщили, что накануне 44-летнюю женщину задержали сотрудники подразделения наркоконтроля при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром»
По предварительным данным женщина, работая педагогом, продавала синтетику своим знакомым. При личном досмотре у нее изъяли небольшой полиэтиленовый пакетик, внутри – белое вещество, завернутое в бумагу. Проведенная экспертиза показала, что это синтетическое наркотическое средство РVР массой 0,344 грамма. В среде наркозависимых его называют просто – соль.
На женщину завели уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в значительном размере). Ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос по мере пресечения подозреваемой на период следствия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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