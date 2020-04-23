2020-04-23T15:48:39+03:00
Происшествия

В Хакасии учительницу задержали за продажу знакомым наркотиков

Накануне ее задержали с поличным
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии учительницу задержали за продажу знакомым наркотиков. Фото: пресс-служба хакасской полицииВ Хакасии учительницу задержали за продажу знакомым наркотиков. Фото: пресс-служба хакасской полиции
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В Хакасии, в городе Саяногорске, преподаватель одного из учебных заведений подозревается в сбыте синтетического наркотика. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе республиканской полиции. Там сообщили, что накануне 44-летнюю женщину задержали сотрудники подразделения наркоконтроля при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром»

По предварительным данным женщина, работая педагогом, продавала синтетику своим знакомым. При личном досмотре у нее изъяли небольшой полиэтиленовый пакетик, внутри – белое вещество, завернутое в бумагу. Проведенная экспертиза показала, что это синтетическое наркотическое средство РVР массой 0,344 грамма. В среде наркозависимых его называют просто – соль.

На женщину завели уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств в значительном размере). Ей грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос по мере пресечения подозреваемой на период следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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