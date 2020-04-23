23 Апр 2020 2020-04-23T15:37:13+03:00

В Красноярске двойник много лет подставлял «КрасКом» и вывозил содержимое септиков на природу Фото: Мария ЛЕНЦ

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Жители Красноярска не раз замечали, что ассенизаторские машины вывозят и сливают содержимое септиков из частного сектора в места, совершенно для этого не предназначенные: в поля, возле рек, в лесные рощи. Очевидцы считали, что это делают работники «КрасКома». И предприятию не раз приходилось проводить проверки и доказывать, что они не причастны к нарушению природоохранного законодательства.

Выяснилось, что проблемы доставляет двойник, который незаконно использует запатентованное название компании «КрасКом». Предприниматели добавили одни только знак к своему названию – «КрасКом+» и в течение пяти лет вводили красноярцев в заблуждение.

- Мы вычислили пять различных организаций, имеющих аналогичное название. В сфере водоснабжения и водоотведения из них работает только одна – «КрасКом+», руководители которой отказались исполнить наше требование и добровольно изменить название», – пояснила «ТВК Красноярск» начальник правового управления компании «КрасКом» Алла Дроздова.

Краевое УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. Рассмотрение дела запланировано на май, сообщает «ТВК Красноярск».

ИСТОЧНИК KP.RU