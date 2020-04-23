В Красноярском крае должник через суд отказался платить банку 5,5 тысяч рублей

23 Апр 2020 2020-04-23T14:59:45+03:00

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В Балахтинском районе должник через суд доказал свое право не платить банку часть взятого кредита. И специалисты Роспотребнадзора ему в этом помогли на вполне законных основаниях. Случай, в общем-то, редкий в судебной практике, когда сторонами выступают кредитная организация и ее заемщик.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Роспотребнадзора, мировой суд Балахтинского района рассмотрел материалы гражданского дела, где банк требовал взыскать с клиента 5493 рубля кредитной задолженности. И плюс расходы по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления в размере 400 рублей. Итого около 6 тысяч рублей.

Однако выяснилось, что срок исковой давности истек. Просрочка кредита составила больше трех лет. Банку нужно было уложиться в обозначенный законом срок и тогда у него были бы все шансы заставить клиента платить по всем долгам. А теперь – поздно.

ИСТОЧНИК KP.RU