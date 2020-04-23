2020-04-23T14:59:45+03:00
Общество

В Красноярском крае должник через суд отказался платить банку 5,5 тысяч рублей

Причина – истечение срока исковой давности
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае должник через суд отказался платить банку 5,5 тысяч рублейВ Красноярском крае должник через суд отказался платить банку 5,5 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Балахтинском районе должник через суд доказал свое право не платить банку часть взятого кредита. И специалисты Роспотребнадзора ему в этом помогли на вполне законных основаниях. Случай, в общем-то, редкий в судебной практике, когда сторонами выступают кредитная организация и ее заемщик.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Роспотребнадзора, мировой суд Балахтинского района рассмотрел материалы гражданского дела, где банк требовал взыскать с клиента 5493 рубля кредитной задолженности. И плюс расходы по оплате государственной пошлины за подачу искового заявления в размере 400 рублей. Итого около 6 тысяч рублей.

Однако выяснилось, что срок исковой давности истек. Просрочка кредита составила больше трех лет. Банку нужно было уложиться в обозначенный законом срок и тогда у него были бы все шансы заставить клиента платить по всем долгам. А теперь – поздно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае должник через суд отказался платить банку 5,5 тысяч рублей
Верховном суде предупредили, как будут наказывать за нарушение режима самоизоляции
Пять миллиардов рублей - столько потратил Центробанк на поддержу рубля
В Ачинске лесной пожар перекинулся на кладбище: горят кресты и могилы
Тестирования Германии показали, что смертность от коронавируса, меньше, чем от гриппа
Красноярцы при покупке билетов на поезд теперь обязаны оставлять свои контакты
СГК подключила к тепловым сетям два детских сада в микрорайоне Белые Росы в Красноярске
«Когда все вместе, тогда полезней»: 9-летняя девочка из Красноярска нарисовала инструкцию по приготовлению вкусного супа
Несмотря на аномальную жару, в Красноярске решили отопление не отключать
В Красноярском крае готовятся к большому паводку: в Ворогово уже эвакуируют население
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
В Красноярске появился уникальный светофор
Жительница Красноярского края отдала мошенникам всю пенсию за бриллиант
В Красноярске продолжается «Доставка с добавкой» от «Удобного» и «Комсомолки»
В Красноярском ожоговом центре скончался пациент, анализ показал наличие коронавируса
В Эвенкии первое заражение коронавирусом выявили у двух врачей из Байкита
«Доставка с добавкой» от Козы-дерезы и Комсомолки продолжается
По тайге пешком за 300 километров: обманутый житель Красноярского края едва не замерз в пути
В Красноярском крае отец разрешил 9-летнему сыну кататься на мопеде и получил кучу проблем от ГИБДД
ВТБ за три дня выдал ипотеку под 6,5% на 500 млн рублей