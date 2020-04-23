Верховном суде предупредили, как будут наказывать за нарушение режима самоизоляции

23 Апр 2020 2020-04-23T14:39:34+03:00

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Для всех россиян режим самоизоляции действует до конца апреля, но в случае чего, он может быть продлен. Карантин отличается от самоизоляции тем, что во время него человеку выдается предписание о полном запрете выхода из дома, пишет kp.ru. Предписание выдают тем, кто вернулся из-за границы, либо тем, кто контактировал с зараженными людьми. На карантин попадают граждане, которым разрешили лечиться дома. И, конечно, наказание за несоблюдение будет отличаться.

По статье 6.3 часть 2 КоАП привлечь к ответственности могут: людей с подозрением на коронавирус, прибывшие из стран с шаткой эпидемической ситуацией, те, кто контактировал с зараженными, сюда же попадают, люди, которые уклоняются от лечения.

За нарушением следует и наказание, в виде денежного штрафа: для граждан – от 15 до 40 тысяч рублей; для должностных лиц-от 50 до 150 тысяч рублей; юрлицам придется заплатить до 500 тысяч рублей.

Более мягкие наказания для тех, кто не возвращался в Россию из-за границы, и тех, кто не был в контакте с зараженными. Так, за нарушение общегражданского режима самоизоляции, нарушителю выносят предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU