Пять миллиардов рублей - столько потратил Центробанк на поддержу рубля

23 Апр 2020 2020-04-23T14:34:57+03:00

Еще несколько лет тому назад Минфин выстроил систему, чтобы федеральная казна не имела зависимости от стоимости — нефти - это так называемое «бюджетное правило» Фото: Мария ЛЕНЦ

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21 апреля, Центральный банк продал на открытом рынке больше 220 млн долларов – это около 17 млрд рублей. Эти данные содержаться в отчете финансового регулятора. С 10 марта, когда цены на нефть резко начали падать, эта сумма стала рекордной. До этого ЦБ вливал меньше.

Еще несколько лет тому назад Минфин выстроил систему, чтобы федеральная казна не имела зависимости от стоимости — нефти - это так называемое «бюджетное правило». Когда баррель стоил 42$, хотя сначала года он оценивался в 60-70$, то излишек доходов оправлялся в Фонд благосостояния. Такое решение помогало копить резервы, и не дать рублю сильно укрепляться.

На данный момент ситуация развернулась в другую сторону. Стоимость нефти упала до 20$ за баррель. Исходя из этого, бюджетное правильно действует в обратном направлении. Резервы, которые успел накопить ЦБ по распоряжению Минфина продаются на открытом рынке. Такая конструкция помогает получать дополнительные деньги для исполнения бюджетных обязательств, и к тому же, сдержать ослабление рубля.

То есть, пять лет назад настолько дешевая нефть вызвала бы резкую денежную реформу нацвалюты. При таком раскладе доллар стоил бы больше 100 рублей. Но, благодаря, так называемому бюджетному правилу, иностранная валюта хоть и ползет вверх, но не так стремительно. К слову, пять миллиардов долларов – более 350 млрд рублей, которые потратили за полтора месяца – это меньше 1% от наших международных резервов. Например, в 2008 году расходы превышались на порядок.

Еще один важный фактор, который снижает потребность в иностранной валюте – это отсутствие покупок со стороны граждан. К тому же, сейчас стоит вопрос с отдыхом за границей. Отсюда следует, что россиянам доллары и евро не нужны для их прямого использования. В свою очередь, спекулянты, во время всеобщего кризиса активно скупают рублевые гособлигации, которые приносят 6% годовых. Если так судить, то на фоне заграничных ценных бумаг с нулевой и даже отрицательной доходностью, наши облигации выглядят более привлекательно.

Добавим, что в среду, 22 апреля, к концу торгового дня, доллар стоил 76 рублей. Цена за евро – 82,5 рубля. Иностранные валюты ослабели в 1,5 раза вслед за дорожающей на 10% нефтью

ИСТОЧНИК KP.RU