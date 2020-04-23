В Ачинске лесной пожар перекинулся на кладбище: горят кресты и могилы

23 Апр 2020 2020-04-23T14:09:40+03:00

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ЧП в Ачинске. Там лесной пожар вплотную подступил к городскому кладбищу. Что стало причиной возгорания, сейчас неизвестно, можно только догадываться, что кто-то поджег сухую траву неподалеку. Когда сигнал поступил пожарным и на место прибыла бригада, полыхало уже около 80 квадратных метров погоста. Пламя уничтожило не только сухостой, но деревянные кресты на могилах, некоторые из них, скорее всего, придется устанавливать заново, сообщает ИА «Запад24».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/774994" frameborder="0"></iframe> В Ачинске горит кладбище. Видео Ачинск, общественное движение.

Очевидцы разместили видео в паблике «Ачинск, общественное движение». Там видно, как работают пожарные, а рядом стоит автомобиль «Скорой помощи». И ходят люди, видимо, родственники похороненных здесь людей. Когда им стало известно о пожаре на кладбище, они примчались сюда, чтобы тушить. Но спасатели сами справились с огнем. Остается выяснить, чьих рук это дело. Ведь на территории края действует особый противопожарный режим, а нарушителям и поджигателям грозят большие штрафы, вплоть до уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU