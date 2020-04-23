2020-04-23T13:59:45+03:00
Здоровье

Тестирования Германии показали, что смертность от коронавируса, меньше, чем от гриппа

От чего зависит рост заболеваемости «ковидом» и, чем он опасней обычного гриппа
Екатерина ТЕКОЦКАЯ
Поделиться:
Почему смертность от COVID-19 меньше, чем от обычного гриппа?Почему смертность от COVID-19 меньше, чем от обычного гриппа?Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Вирусологи из Германии массово протестировали жителей коммуны Генгельт в земле Северный Рейн-Вестфалия, это одна из главных эпидемзон коронавируса в ФРГ. И пришли к выводу, что COVID-ом переболели, намного больше человек, чем это показывает статистика. Многие люди перенесли болезнь бессимптомно. Если учитывать всех бессимптомников, то процент летальности 0,37%, но официальные данные по ФРГ показывают цифру в 5 раз больше – 1,98%.

Тогда получается, что смертность от «короны», ниже, чем от простого гриппа. 1% и даже меньше. Тогда почему, новый вирус считают опасней? Об этом kp.ru рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Северо-Восточного федерального университета — Александра Федулова:

- Рост заболеваемости, прежде всего, зависит от мер по борьбе с эпидемией или их отсутствием. А летальность (процент пациентов, умерших от этой болезни) определяется доступом к медицинской помощи и ее качеством. В нашем случае высокая летальность зарегистрирована в странах, где в период пандемии не были организованы противоэпидемические мероприятия на начальном этапе.

Возьмем, Великобританию, там сначала отказывались вводить карантин, в итоге летальность составила 13%. Швеция, также отказалась от карантинных мер, отсюда 10% смертей. Россия, ввела меры, когда заболевших было раз-два и обчелся, итог: 1% летальных исходов.

Ну, так если коронавирус с летальностью сравним с гриппом, то почему его так боятся?

Во-первых, главный показатель опасности любой инфекции- это какое число людей без иммунитета, сможет заразить переносчик. У коронавируса этот показатель равен 2-2,5, а это выше, чем у простого гриппа.

Во-вторых, как борются с гриппом? Вакцинация и карантин. В случаем с «ковидом», вакцинация нам еще не открыта, поэтому остается выбрать карантин. Именно невозможность лечить вирусную инфекцию при помощи препаратов и делает болезнь более опасной.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае должник через суд отказался платить банку 5,5 тысяч рублей
Верховном суде предупредили, как будут наказывать за нарушение режима самоизоляции
Пять миллиардов рублей - столько потратил Центробанк на поддержу рубля
В Ачинске лесной пожар перекинулся на кладбище: горят кресты и могилы
Тестирования Германии показали, что смертность от коронавируса, меньше, чем от гриппа
Красноярцы при покупке билетов на поезд теперь обязаны оставлять свои контакты
СГК подключила к тепловым сетям два детских сада в микрорайоне Белые Росы в Красноярске
«Когда все вместе, тогда полезней»: 9-летняя девочка из Красноярска нарисовала инструкцию по приготовлению вкусного супа
Несмотря на аномальную жару, в Красноярске решили отопление не отключать
В Красноярском крае готовятся к большому паводку: в Ворогово уже эвакуируют население
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сообщает о результатах деятельности за 2019 год в соответствии с МСФО
В Красноярске появился уникальный светофор
Жительница Красноярского края отдала мошенникам всю пенсию за бриллиант
В Красноярске продолжается «Доставка с добавкой» от «Удобного» и «Комсомолки»
В Красноярском ожоговом центре скончался пациент, анализ показал наличие коронавируса
В Эвенкии первое заражение коронавирусом выявили у двух врачей из Байкита
«Доставка с добавкой» от Козы-дерезы и Комсомолки продолжается
По тайге пешком за 300 километров: обманутый житель Красноярского края едва не замерз в пути
В Красноярском крае отец разрешил 9-летнему сыну кататься на мопеде и получил кучу проблем от ГИБДД
ВТБ за три дня выдал ипотеку под 6,5% на 500 млн рублей