Тестирования Германии показали, что смертность от коронавируса, меньше, чем от гриппа

23 Апр 2020 2020-04-23T13:59:45+03:00

Почему смертность от COVID-19 меньше, чем от обычного гриппа? Фото: Мария ЛЕНЦ

От чего зависит рост заболеваемости «ковидом» и, чем он опасней обычного гриппа

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Вирусологи из Германии массово протестировали жителей коммуны Генгельт в земле Северный Рейн-Вестфалия, это одна из главных эпидемзон коронавируса в ФРГ. И пришли к выводу, что COVID-ом переболели, намного больше человек, чем это показывает статистика. Многие люди перенесли болезнь бессимптомно. Если учитывать всех бессимптомников, то процент летальности 0,37%, но официальные данные по ФРГ показывают цифру в 5 раз больше – 1,98%.

Тогда получается, что смертность от «короны», ниже, чем от простого гриппа. 1% и даже меньше. Тогда почему, новый вирус считают опасней? Об этом kp.ru рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Северо-Восточного федерального университета — Александра Федулова:

- Рост заболеваемости, прежде всего, зависит от мер по борьбе с эпидемией или их отсутствием. А летальность (процент пациентов, умерших от этой болезни) определяется доступом к медицинской помощи и ее качеством. В нашем случае высокая летальность зарегистрирована в странах, где в период пандемии не были организованы противоэпидемические мероприятия на начальном этапе.

Возьмем, Великобританию, там сначала отказывались вводить карантин, в итоге летальность составила 13%. Швеция, также отказалась от карантинных мер, отсюда 10% смертей. Россия, ввела меры, когда заболевших было раз-два и обчелся, итог: 1% летальных исходов.

Ну, так если коронавирус с летальностью сравним с гриппом, то почему его так боятся?

Во-первых, главный показатель опасности любой инфекции- это какое число людей без иммунитета, сможет заразить переносчик. У коронавируса этот показатель равен 2-2,5, а это выше, чем у простого гриппа.

Во-вторых, как борются с гриппом? Вакцинация и карантин. В случаем с «ковидом», вакцинация нам еще не открыта, поэтому остается выбрать карантин. Именно невозможность лечить вирусную инфекцию при помощи препаратов и делает болезнь более опасной.