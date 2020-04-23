Красноярцы при покупке билетов на поезд теперь обязаны оставлять свои контакты

23 Апр 2020 2020-04-23T13:40:53+03:00

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Красноярцы при покупке билетов на пассажирский поезд теперь обязаны оставлять свои контакты. Раньше это можно было делать в добровольном порядке, а сейчас – в обязательном. Соответствующие изменения приказом Министерства транспорта РФ в «Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом». Документ начинает действовать с сегодняшнего дня, 23 апреля.

- Все пассажиры при оформлении проездного документа в кассе АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» должны указывать свои контактные данные, куда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет, - пояснили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Красноярской железной дороги.

В ведомстве пообещали, что контакты будут использоваться строго по назначению, никакого спама пассажиры не получат. Кстати, это очень актуально, ведь скоро начнется сезон активных продаж билетов на черноморские курорты. Будем надеяться, что ситуация с коронавирусом к лету стабилизируется.

ИСТОЧНИК KP.RU