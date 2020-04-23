2020-04-23T13:35:54+03:00
Общество

СГК подключила к тепловым сетям два детских сада в микрорайоне Белые Росы в Красноярске

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Фото: Мария ЛЕНЦ
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С начала 2020 года 36 объектов в Красноярске стали получать тепло от СГК, среди них два детских сада в новом микрорайоне Белые Росы. До конца года планируется подключить к системе централизованного теплоснабжения еще 89 зданий. Таким образом, дополнительная нагрузка на ТЭЦ составит 62,5 Гкал/ч.

Больше всего новых потребителей тепла с начала этого года появилось в Советском районе города, затем идет Свердловский и Октябрьский районы. При этом среди подключенных объектов примерно равное количество жилых домов, социальных объектов и офисных зданий. Но по распределению новой тепловой нагрузки на долю жилья приходится 80%, а на социальные объекты всего лишь 6%. Еще 14% — это прочие здания, например магазины.

Чтобы подключиться к теплу от СГК, необходимо подать заявку в Центр СГК по подключению к тепловым сетям в Красноярске. Он расположен по адресу улица Малаховская, 5. График работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00.

Уточнить информацию о готовности документов и сроках их рассмотрения, а также получить консультацию можно по телефону 8 (391) 257-96-49.

Для многоэтажек оформлением подключения к теплу занимается застройщик, жители частного сектора делают это самостоятельно.

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СГК подключила к тепловым сетям два детских сада в микрорайоне Белые Росы в Красноярске
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