2020-04-23T12:52:40+03:00
Конкурсы и тесты

«Когда все вместе, тогда полезней»: 9-летняя девочка из Красноярска нарисовала инструкцию по приготовлению вкусного супа

Чем больше овощей, тем вкуснее!
Ольга КОСТИНА
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Витаминный супчик от Ксении Савченко Фото: личный архивВитаминный супчик от Ксении Савченко Фото: личный архив
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Многие люди не едят супы. Не из вредности. Просто им не нравится. В столовой, например, многие посетители предпочитают сразу заказать второе блюдо. Но это означает, что они еще не пробовали тот суп, который покорил бы их своим вкусом.

9-летняя Ксюша Савченко изобрела свой рецепт наивкуснейшего супа. Девочка сейчас участвует в творческом конкурсе «Приключение овощей!», который медиахолдинг «Комсомольская правда» проводит совместно с ТМ «4 сезона» (ведущая российская марка замороженных продуктов питания). Поэтому и рецепт витаминного супчика в виде рисунка. А вот и его описание: «Овощи постоянно спорили, кто важнее, кто вкуснее, а оказалось, что когда все вместе, тогда полезней!». Кстати, из продукции ТМ «4 сезона» можно тоже приготовить настоящий кулинарный шедевр. Супы там на любой вкус – щи, борщ, суп грибной, щавелевый, из цветной капусты. И на каждой пачке обязательно рецепт.

Из пакетика ТМ «4 сезона» можно приготовить вкусный суп Фото: 4sezona.ru

Из пакетика ТМ «4 сезона» можно приготовить вкусный суп Фото: 4sezona.ru

А салаты! Их тоже великое множество: можно приготовить из помидоров, фасоли, перца, лука, капусты, горошка. Выбор огромный!

5-летняя Саша Каричева нарисовала свою версию того, как овощи попадают в салаты. И описала этот процесс так: «Когда овощи жили на грядках в огороде, им было очень интересно, как живут их хозяева в своем доме. Одним ранним утром хозяйка собрала овощи с огорода и принесла домой, и овощи увидели, как живут люди. Вот такое маленькое приключение произошло с овощами».

Рисунок Саши Каричевой Фото: личный архив

Рисунок Саши Каричевой Фото: личный архив

Еще один рецепт салата от Кати Марковой: смешайте укроп, баклажан, помидор, огурцы и перец.

Напоминаем, что заявки на участие в конкурсе принимаются по 24 апреля. С 27 апреля стартует голосование, которое продлится до 5 мая. Подведем итоги с 6 по 10 мая и в период с 11 мая по 14 мая года наградим победителей. Это будут десять участников в двух номинациях.

Полезное блюдо от Кати Марковой Фото: личный архив

Полезное блюдо от Кати Марковой Фото: личный архив

В номинации «Выбор читателей» - 5 рисунков, набравших наибольшее количество голосов.

В номинации «Выбор партнера» - 5 рисунков, которые выберет партнер конкурса.

Победители конкурса «Приключений овощей» получат памятные дипломы и подарки от медиахолдинга «Комсомольская правда» и генерального партнера нашего конкурса - торговой марки «4 сезона».

Подробности на странице конкурса здесь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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