Несмотря на аномальную жару, в Красноярске решили отопление не отключать

23 Апр 2020 2020-04-23T12:29:18+03:00

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Несмотря на аномальную апрельскую жару, которая установилась в Красноярске вот уже несколько дней, специалисты считают, что завершать отопительный сезон еще рано. За день ни грунт, ни стены здания не успевают достаточно прогреться. И если сейчас радиаторы остынут, в квартирах заметно похолодает.

К тому же еще не было весенних дождей, которые принесут похолодание. Это будет традиционно в начале мая. Да и синоптики об этом предупреждают: снег в начале мая – реальность.

Надо понимать, что система центрального отопления в нашем городе построена так, что быстро отключить и быстро включить ее невозможно. Поэтому решение об окончании отопительного сезона всегда принимается с учетом всех прогнозов и обстоятельств, пояснили в администрации города.

Выход, как снизить температуру воды в системе отопления, есть: во многих домах устроены индивидуальные тепловые пункты, которые регулируют систему отопления. Это вопрос к управляющей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU