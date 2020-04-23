2020-04-23T12:08:54+03:00
Происшествия

В Красноярском крае готовятся к большому паводку: в Ворогово уже эвакуируют население

Из-за аномальной температуры снега тают слишком быстро
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае готовятся к большому паводку. Фото: ГУ МЧС по краюВ Красноярском крае готовятся к большому паводку. Фото: ГУ МЧС по краю
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На севере Красноярского края готовятся к большому паводку. Из-за аномально теплого апреля снега тают слишком быстро. Проходу воды мешают ледяные заторы. По состоянию на 7 часов 23 апреля уровень воды в реке Енисей составил 1094 см.

- 23 апреля поступило сообщение о том, что в результате образовавшегося затора на реке Енисей, в селе Ворогово Туруханского района произошло повышение уровня воды, - сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

В самом селе местные власти оповестили население и организовали эвакуацию. Из 20 домов, которые расположены на береговой линии Енисей, заблаговременно переселяют на безопасное расстояние. Это 60 человек, их селят в пункте временного размещения, на база сельской больницы.

В Ворогово из Лесосибирска уже выехали спасатели краевого учреждения «Спасатель». Из Енисейска вылетел борт Ми-8 со специалистами для выяснения обстановки. Всего привлечено 38 человек и 10 единиц техники.

Добавим, что из Туруханска в Ворогово в ближайшее время отправится и сводный отряд сотрудников полиции, которые будут следить за порядком и обеспечивать безопасность граждан и их имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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