В Красноярске появился уникальный светофор

23 Апр 2020 2020-04-23T11:40:42+03:00

Почему именно сейчас, во время эпидемии, в Красноярске установили бесконтактный светофор?

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С сегодняшнего дня для того, чтобы перейти дорогу на улице Шахтеров, пешеходам необходимо просто поднести руку к специальному экрану. В инструкции, которая располагается на светофоре, сказано: «кнопка отреагирует на вашу руку и отобразит красную полосу, полоса будет постепенно уменьшаться, отображая время ожидания до перехода».

Такой светофор появился на улице Шахтеров не случайно. На этом участке дороги большой поток машин и мало пешеходов – недавно там поменяли схему организации движения. И наличие там обычного светофора создавало заторы. А бесконтактный светофор срабатывает только тогда, когда на переходе есть человек.

- К нам обратились разработчики этого устройства и мы решили попробовать внедрить их инновационные разработки в городскую среду, - поясняет Игорь Воевалко. - Выбрана была улица Шахтеров, потому что там недавно был сделан ремонт, а это оборудование возможно устанавливать только на самых современных светофорах. Если такое устройство сломается, то в Центр мониторинга сразу же придет сигнал. Раньше мы видели только если ломался сам светофор. А если из строя выходила, например, кнопка, то это оперативно нигде не отражалось.

Если оборудование пройдет проверку и хорошо себя зарекомендует, то до окончания сезона дорожных работ два таких бесконтактных светофора появятся на наиболее проблемных участках улицы Мичурина.

Некоторые горожане связывают появление светофора, регулирование которого можно производить без касания, со всеобщей тенденцией – минимизировать любые контакты из-за распространения коронавируса.

- Такое ощущение что карантин на очень долго, в городе Красноярске начали появляться бесконтактные регулируемые пешеходные переходы по требованию, — прокомментировал Егор Фролов, общественный деятель.

Но в управлении дорог и благоустройства города поясняют, что эти явления никак не связаны.

ИСТОЧНИК KP.RU