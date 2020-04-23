2020-04-23T10:36:50+03:00
Происшествия

Жительница Красноярского края отдала мошенникам всю пенсию за бриллиант

Еще и микрозайм на себя для них оформила
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Жительница Красноярского края отдала мошенникам всю пенсию за бриллиантЖительница Красноярского края отдала мошенникам всю пенсию за бриллиантФото: Мария ЛЕНЦ
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Жительница города Иланский попыталась купить на пенсию бриллиант. Познания в биржевой и рыночной стоимости драгоценных камней у 58-летней женщины были, как видимо, нулевые. Но желание заработать взяло вверх над осторожностью.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, сначала потерпевшей на скайп позвонил неизвестный мужчина и предложил ей приобрести бриллиант. Самый маленький – за 30 тысяч рублей. Но ведь его можно потом продать за очень выгодную цену – сообщил незнакомец. И женщина согласилась.

Она зарегистрировалась на сайте в интернете. И как только получила пенсию, она перевела на указанный счет 26 тысяч рублей. С ней сразу же связалась девушка, которая сообщила, что выбранный драгоценный камень уже продали на торгах за солидную цену. Но чтобы получить прибыль, женщина якобы должна заплатить 10 % стоимости товара. Нет таких денег? Не беда, сказала девушка и тут же помогла оформить микрозайм на 30 тысяч рублей.

И только после этого пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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