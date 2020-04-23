В Красноярском ожоговом центре скончался пациент, анализ показал наличие коронавируса

23 Апр 2020 2020-04-23T10:04:42+03:00

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В ожоговом центре Красноярской краевой больницы скончался пациент. Он находился в реанимации, врачи боролись за его жизнь. Однако у пациента развилась пневмония. И на фоне полученных термических травм организм, видимо, с ней не справился. Анализ показал у пациента наличие коронавируса. Однако сказать, что именно он стал причиной смерти, нельзя. Врачи всегда говорили: пациент с ожогами – очень трудный, никогда нельзя давать прогнозы. Порой случается, что пошел на поправку, а он вдруг умирает. Так что точные причины покажет экспертиза.

В минздраве сообщили: реанимация отделения закрыта на карантин, само ожоговое отделение работает, как и вся краевая больница – экстренных больных принимают всегда, но плановое лечение перенесено, пока на неопределенный срок. Также персонал ожогового центра выведен в обсервацию, он проживает в закрытом профилактории, его доставляют на работу и с работы. Ни с кем за пределами больницы и профилактория они не контактируют. Все меры безопасности соблюдаются.

ИСТОЧНИК KP.RU