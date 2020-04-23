23 Апр 2020 2020-04-23T09:43:44+03:00

В Эвенкии первое заражение коронавирусом выявили у двух врачей из Байкита Фото: Мария ЛЕНЦ

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Эвенкия пополнила список регионов края, где зарегистрирован коронавирус. Информация появилась на официальном сайте муниципалитета. Накануне глава района Евгений Васильев провел оперативное заседание рабочей группы. Главный вопрос: какие меры принимать в срочном порядке.

Диагноз был подтвержден у двух сотрудников Байкитской межрайонной больницы. Поэтому сейчас необходимо установить их контакты, а это более сотни человек. В ближайшее время у всех будут взяты биоматериалы на анализ и отправлены самолетом в Красноярск.

Нужно установить, как вирус проник в Байкит. Есть версия, что это приезжий, но вирус у него протекает бессимптомно, поэтому носитель сам не подозревает о нем. Нужно установить жесткий режим самоизоляции не только в Байките, но и в других поселениях Эвенкии. В Байкитской группе поселений прекращаются все авиаперелеты.

Также Евгений Васильев дал задание всем медучреждениям Эвенкии проверить свой потенциал: наличие коек, оборудования, медикаментов.

- Налаживаем взаимодействие с краевым штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией. В Байкит предполагается направить дополнительное количество тестов на коронавирус и оказать другую необходимую помощь лечебному учреждению, - сообщил Васильев.

ИСТОЧНИК KP.RU