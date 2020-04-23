По тайге пешком за 300 километров: обманутый житель Красноярского края едва не замерз в пути

23 Апр 2020 2020-04-23T08:52:48+03:00

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Эту историю рассказали в КГКУ «Спасатель», произошла она на минувшей неделе в Богучанском районе. Молодой человек приехал работать туда на вахту, к частному работодателю. Но по каким-то причинам ему не выплатили обещанную зарплату. Так что денег на билет домой у парня не было. А родом он из Канска, вот и решил отправиться назад пешком – по трассе, чтобы не заблудиться. Это больше 300 километров.

Однако спустя какое-то время ему стало плохо. Его заметили проезжающие водители и позвонили на номер 112. Сообщили: на 24-м километре автотрассы Богучаны – таежный замерзает мужчина. Спасатели забрали его и доставили назад в Богучаны, в больницу. Сейчас состояние парня не вызывает опасения. Но с его историей теперь будет разбираться полиция. И если сказанное молодым человеком подтвердится, работодателю не только придется рассчитаться с ним, но и ответить за нарушение трудового законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU