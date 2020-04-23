2020-04-23T09:22:39+03:00
Общество

«Доставка с добавкой» от Козы-дерезы и Комсомолки продолжается

Организаторы акции напоминают, как важно сейчас всем оставаться дома
Поделиться:
Изменить размер текста:

При заказе продуктов от хозяйства «Коза-дереза», кроме вкусных фермерских продуктов вы получите в подарок свежий номер газеты «Комсомольская правда».

За завтраком советовали не читать советских газет. А Комсомолку – очень даже можно. С утра вы узнаете много свежих новостей, получите самую актуальную информацию и полезные советы по профилактике коронавируса.

Режим самоизоляции, который предполагает снижение физической активности, может негативно сказаться не только на фигуре, но и на здоровье в целом. Поэтому сейчас самое время позаботится о качестве своего питания. А правильный рацион начинается с полезных продуктов. И именно сейчас пришло время попробовать продукты от фермеров-земляков. Ведь ученые уверяют, что максимально полезными продуктами являются те, которые выращены рядом, на родных землях. Полноценный рацион и позитивный настрой точно помогут вам избежать болезни.

«Комсомолка» будет радовать вас интересным чтивом, а фермерское хозяйство «Коза-дереза» - качественными продуктами на вашем столе. Выбирайте по вкусу, не выходя из дома - www.sibkoza.ru, 8-965-905-32-30,

Курьеры привезут вам самые свежие продукты и хорошие новости, соблюдая все нормы и правила доставки. Это освободит вас от необходимости посещать людные места.

Спасибо, что остаетесь дома!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярске продолжается «Доставка с добавкой» от «Удобного» и «Комсомолки»
В Красноярском ожоговом центре скончался пациент, анализ показал наличие коронавируса
В Эвенкии первое заражение коронавирусом выявили у двух врачей из Байкита
«Доставка с добавкой» от Козы-дерезы и Комсомолки продолжается
По тайге пешком за 300 километров: обманутый житель Красноярского края едва не замерз в пути
В Красноярском крае отец разрешил 9-летнему сыну кататься на мопеде и получил кучу проблем от ГИБДД
ВТБ за три дня выдал ипотеку под 6,5% на 500 млн рублей
Мошенники-юристы предлагают пожилым красноярцам увеличить пенсию через суд
Коронавирус в Красноярске: частным лабораториям разрешили делать тесты на COVID-19
На юге Красноярского края наркоманы убили знакомого и продали его машину ради дозы
Строительство нового корпуса онкодиспансера в Красноярске ускорилось
Глава Хакасии предложил выставить посты на границе с Красноярским краем
В Красноярске мотоцикл ДПС врезался в Toyota во время погони
Губернатор Александр Усс поблагодарил волонтеров за помощь пенсионерам
Больше энергии. Богучанская ГЭС увеличила выработку
Цены на бензин не изменятся, но нефтяники работают себе в убыток
Когда в России появится вакцина против коронавируса
Поджигатель травы под Красноярском попал на 400-тысячный штраф
Путин начал связываться с министрами по видеосвязи
ВТБ одобрил 167 заявок МСП на реструктуризацию кредитов с субсидированной ставкой
Первомайские демонстрации в России пройдут в режиме онлайн
Красноярцам стало безопасней ездить в общественном транспорте
ВТБ увеличил лимиты денежных переводов в ВТБ-Онлайн в 5 раз
Коронавирус в Красноярске: как лечатся на дому заразившиеся COVID-19
Победа глазами детей: «Комсомолка» покажет в рисунках, как встречали солдат после войны
В Хакасии мать подозревает полицейского в наезде на 8-летнего сына
Райффайзенбанк увеличил объемы кредитования розничных клиентов в Красноярске