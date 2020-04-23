В Красноярском крае отец разрешил 9-летнему сыну кататься на мопеде и получил кучу проблем от ГИБДД

23 Апр 2020 2020-04-23T08:35:02+03:00

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В Ачинском районе отец разрешил 9-летнему сыну покататься на мопеде и получил большие проблемы. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что наряд ДПС патрулировал поселок Малая Ивановка, когда увидел скутер под управлением слишком юного водителя. К тому же тот был без шлема. Когда установили его, узнали, что ребенку всего 9 лет, он ученик 3-го класса. А прокатиться ему разрешил отец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/774899" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае 9-летний катался на мопеде. Видео ГИБДД.

Буквально через пару минут на место прибыл и сам мужчина. Подтвердил: да, сын катается с его согласия по окрестностям поселка. Правда, последствий отец себе не представлял. Пришлось дорожным полицейским рассказать о них. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за «передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления». И еще ему придется объясняться с управлением по делам несовершеннолетних, там ему грозит штраф за «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына».

Также родителям вручено предостережение о недопустимости нахождения на улице и в общественных местах в нарушение указа губернатора Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU