2020-04-23T08:35:02+03:00
Происшествия

В Красноярском крае отец разрешил 9-летнему сыну кататься на мопеде и получил кучу проблем от ГИБДД

Еще и большой штраф за ненадлежащее воспитание [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае отец разрешил 9-летнему сыну кататься на мопеде. Стоп-кадр видео ГИБДДВ Красноярском крае отец разрешил 9-летнему сыну кататься на мопеде. Стоп-кадр видео ГИБДД
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В Ачинском районе отец разрешил 9-летнему сыну покататься на мопеде и получил большие проблемы. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что наряд ДПС патрулировал поселок Малая Ивановка, когда увидел скутер под управлением слишком юного водителя. К тому же тот был без шлема. Когда установили его, узнали, что ребенку всего 9 лет, он ученик 3-го класса. А прокатиться ему разрешил отец.

В Красноярском крае 9-летний катался на мопеде. Видео ГИБДД.

Буквально через пару минут на место прибыл и сам мужчина. Подтвердил: да, сын катается с его согласия по окрестностям поселка. Правда, последствий отец себе не представлял. Пришлось дорожным полицейским рассказать о них. Мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за «передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления». И еще ему придется объясняться с управлением по делам несовершеннолетних, там ему грозит штраф за «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына».

Также родителям вручено предостережение о недопустимости нахождения на улице и в общественных местах в нарушение указа губернатора Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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