Мошенники-юристы предлагают пожилым красноярцам увеличить пенсию через суд

23 Апр 2020 2020-04-23T08:04:34+03:00

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В Красноярске активизировались мошенники-юристы, которые решили нажиться на пожилых людях. О них «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в отделении Пенсионного фонда по краю. Поначалу такие «юристы» заманивают пенсионеров предложением бесплатной консультации.

Стоит клиенту проявить интерес, они рассматривают его документы и всегда сводят к тому, что размер пенсии у него незаслуженно маленький, его можно пересчитать и через суд потребовать назначить новую пенсию. И вот тут уже начинается побор денег: за написание заявление, за представление интересов в суде и так далее. Расценки составляют от 6 000 до 70 000 рублей – все зависит от кошелька клиента.

В ПФР говорят: мошенники ссылаются на самые разные законы и подзаконные акты. Но ведь такую консультацию можно получить совершенно бесплатно в самом Пенсионном фонде. И если есть основания для перерасчета размера пенсии, не обязательно обращаться в суд и тем более платить за это деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU