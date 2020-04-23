Коронавирус в Красноярске: частным лабораториям разрешили делать тесты на COVID-19

23 Апр 2020 2020-04-23T07:24:34+03:00

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Частным лабораториям в Красноярске, наконец, разрешили делать тесты на COVID-19. Информацию подтвердили в краевом оперативном штабе. Разрешение получили две частных сети лабораторий: это Центр лабораторных технологий «АБВ» и Лабораторно-диагностический центр «ИХМИ». Анализы делаются платно, по желанию клиента, у которого нет признаков коронавирусной инфекции. Но если анализ окажется положительным, информация будет передана в Роспотребнадзор. Стоимость исследования устанавливают сами лаборатории.

Добавим, что сегодня исследования по заказу эпидемиологов (то есть бесплатно по показаниям врачей) проводят 5 лабораторий края: Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае, ФСНКЦ ФМБА, ЦГиЭ № 51 ФМБА России, Норильская межрайонная детская больница и Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства.

А всего с начала пандемии в Красноярском крае обследовано на коронавирус более 40 тысяч жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU