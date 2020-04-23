23 Апр 2020 2020-04-23T05:07:36+03:00

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Строительство нового корпуса онкодиспансера в Красноярске ускорилось.Накануне там прошло совещание с участием руководства медучреждения, представителей Управления капитального строительства и подрядчика.

Сегодня там уже вбито 450 свай из 557. В ростверк уложили 397 кубов. Идет армирование конструкций лестничных клеток. К концу апреля начнут заливать плиты первого этажа. Когда бригады работают в три смены, не останавливаясь, они сумели опередить график. Сейчас вернулись к двухсменному режиму. Если ничто не помешает, к осени здание будет уже стоять, а внутри начнутся инженерные работы.

По информации минздрава в новый палатный корпус для хирургических и терапевтических отделений на 260 коек переедут дневной и круглосуточный стационары противоопухолевой лекарственной терапии, радиотерапевтические отделения, дневной хирургический стационар. В настоящее время эти подразделения находятся в старом корпусе. Когда он освободится, там начнется реконструкция. Также в новом корпусе расположатся отделение общей онкохирургии и отделение онкомаммологической хирургии, те, что сейчас находятся в корпусе на Московской, 30.

Строительство корпуса и трех теплых переходов, соединяющих корпуса, завершится к концу 2021 года. На эти цели из краевого бюджета выделено 1 миллиард 125 миллионов рублей. Сейчас это самый крупный и социально значимый строящийся объект здравоохранения в крае, сообщает краевой минздрав.

ИСТОЧНИК KP.RU